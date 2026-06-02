Ради свадьбы с ведущим-Ургантом отменили концерт в Петербургской филармонии

Шоумен Ургант женил сына аптечного магната в Филармонии имени Шостаковича
Телеграм-канал «Baza»

Шоумен Иван Ургант провел свадьбу сыну аптечного магната в Санкт-Петербургской филармонии Шостаковича. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Baza, Ургант был ведущим свадьбы Кесаны и Георгия Гурцкая. Георгий Гурцкая — экс-владелец одной из крупнейших в России аптечных сетей «Эркафарм» («Озерки», «Доктор Столетов», «Самсон‑Фарма» и «МосАптека»). Его отец Омар основал «Империю‑фарма» — один из ведущих фармакологических дистрибьюторов страны в 2010-ые.

Грузинская свадьба, продолжает канал, длилась два дня, и одним из мест для торжественной части церемонии стал зал Санкт-Петербургской филармонии Шостаковича. Ради венчания, утверждает Baza со ссылкой на собственный источник, пришлось отменить ранее запланированный концерт.

«Это были люди, которым очень сложно отказать», — объяснил каналу источник в филармонии.

По данным издания, историческое помещение действительно можно арендовать, однако в документах это будет оформлено как пожертвование — к примеру, размер пожертвования для Большого зала начинается от 10 миллионов рублей.

Недавно Ургант поделился в рамках YouTube-шоу «Живой Ургант» воспоминаниями о совместной работе с Владимиром Познером над проектом «Одноэтажная Америка», которому в этом году исполняется 20 лет.

Ранее Ургант-старший объяснил, куда «пропал» его сын.

 
