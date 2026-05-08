Ургант-старший объяснил, куда «пропал» его сын: «Ваня в Москве»

Актер Ургант заявил, что с иронией отвечает на вопросы об отъезде сына из РФ
Актер Андрей Ургант, отец Ивана Урганта, опроверг домыслы о том, что телеведущий покинул Россию из-за его длительного отсутствия на отечественном ТВ. Об этом он рассказал в интервью Станиславу Логинову, опубликованном VK.

По словам Урганта-старшего, поклонники часто подходят к нему и спрашивают, где сейчас находится его сын. Он даже, чтобы заранее пресечь подобные вопросы, начал шутить в начале своих творческих вечеров, сразу объявляя: «Ваня в Москве».

«Люди подходят и спрашивают взволнованно, не с ехидством, а с участием, предполагая почему-то, что он куда-то уехал. Никогда даже в мыслях не было у него никуда уезжать», — отметил актер.

Ургант-старший признался, что пусть он и с иронией относится к ситуации, то его сын, напротив, переживает. Актер подчеркнул, что наследник «любит свою родину и эту страну, а также является русскоязычным человеком, работающим на русскую аудиторию».

В феврале 2022 года шоу «Вечерний Ургант» перестало выходить в эфир Первого канала в связи с изменением эфирной сетки, последовавшим за началом специальной военной операции (СВО). Однако после возвращения развлекательного контента на ТВ, показы авторского шоу Урганта не были возобновлены.

