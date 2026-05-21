Ургант о съемках с Познером: «Жил в спартанских условиях»

Телеведущий Иван Ургант поделился в рамках YouTube-шоу «Живой Ургант» о совместной работе с Владимиром Познером над проектом «Одноэтажная Америка», которому в этом году исполняется 20 лет.

Шоумен отметил, что на момент съемок ему было 18 лет, а Познеру — 83. Он пошутил, что фактически участвовал в «Орле и решке» еще до появления программы.

«У меня всегда была решка, а у Познера — орел. Он жил в Beverly Hills Hotel, а я в отеле Holiday Inn. Я прошел первый этап. Я должен был, с одной стороны, жить в таких спартанских условиях, а с другой — смотреть, как человек с внешностью того, кто основал Спарту и который помнит это, живет в условиях совершенно других», — поделился Ургант.

«Одноэтажная Америка» — российский 16-серийный документальный проект 2008 года, созданный по мотивам одноименной книги Ильфа и Петрова. Ведущие шоу — Владимир Познер, Иван Ургант и американский журналист Брайан Кан — повторили маршрут классиков литературы и посетили 25 штатов и 50 городов США. Задача создателей фильма — представить США в объективном свете с учетом достоинств и недостатков.

