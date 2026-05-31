Долина анонсировала клип к песне про личный эшафот

Певица Лариса Долина сообщила ТАСС, что в скором времени выпустит клип на песню «Момент истины».

По словам Долиной, эта композиция родилась благодаря колоссальной поддержке поклонников и коллег.

«Эта песня посвящена именно их поддержке, которая меня буквально спасла после всех испытаний», — отметила артистка.

Долина призналась, что не могла обойти стороной эту историю, так как она для нее важна.

7 мая Долина поделилась отрывком из песни «Момент истины», в котором поднимается тема наказания или помилования, которые зависят от «ликующей толпы». Лирическая героиня певицы стоит перед выбором, как нужно «подыграть толпе», чтобы та осталась довольна.

«Под крики и проклятия на личный эшафот я словно на распятие шла, делая шаг вперед», — поет артистка.

В 2025-м Долина оказалась в центре скандала. Больше года певица не хотела покидать квартиру, которую сама продала за 112 миллионов рублей. Полина Лурье, покупательница с двумя маленькими детьми, осталась без дома и денег. Артистка утверждала, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды были на стороне звезды, но 16 декабря прошлого года Верховный суд принял решение в пользу Лурье. Певицу выселили из квартиры в Хамовниках 19 января.

Ранее Shaman «заставил» иноагентов петь с ним песню о России.