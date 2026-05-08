Бабичев раскритиковал песню Долиной, где певица сравнила себя с Христом

Telegram-канал Лариса Долина

Музыкальный продюсер Евгений Бабичев заявил, что выпуск песни «Момент истины», где Лариса Долина сравнила себя с Иисусом Христом, выглядит как продолжение спекуляции на скандальной истории. Его слова передает издание «Абзац».

«На мой взгляд, тема уже заиграна. Долина не сходила вообще со страниц ни интернет-порталов, ни журналов. <...> Может быть, [ей] даже понравилось такое внимание, не знаю. Это странно», — сказал он.

Эксперт выразил мнение, что певица не сможет вызвать сочувствие такими композициями и посоветовал ей сменить фокус творчества. Он отметил, что до драмы с квартирой Долина занимала лидирующие позиции — особенно после отъезда Аллы Пугачевой.

«В плане таланта и техники все осталось на прежнем уровне, но уже отношение, конечно, чисто по-человечески не может остаться таким, как было. Поэтому не нужно приносить 101 извинение в различных форумах для того, чтобы вымолить понимание и прощение», — подытожил Бабичев.

Накануне Долина поделилась отрывком из песни «Момент истины», в котором поднимается тема наказания или помилования, которые зависят от «ликующей толпы». Лирическая героиня певицы стоит перед выбором, как нужно «подыграть толпе», чтобы та осталась довольна. Релиз трека запланирован на 8 мая.

В 2025-м Долина оказалась в центре скандала. Больше года певица не хотела покидать квартиру, которую сама продала за 112 миллионов рублей. Полина Лурье, покупательница с двумя маленькими детьми, осталась без дома и денег. Артистка утверждала, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды были на стороне звезды, но 16 декабря прошлого года Верховный суд принял решение в пользу Лурье.

Певицу выселили из квартиры в Хамовниках 19 января. Сейчас Долина живет в съемном жилье.

