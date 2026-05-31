Долина ведет переговоры о съемках байопика

Певица Лариса Долина заявила, что хочет снять кино про свою жизнь

Певица Лариса Долина призналась в беседе с РИА Новости, что желает снять байопик о себе.

«Кстати, мы уже ведем переговоры на этот счет», — отметила артистка.

В 2025-м Долина оказалась в центре скандала. Больше года певица не хотела покидать квартиру, которую сама продала за 112 миллионов рублей. Полина Лурье, покупательница с двумя маленькими детьми, осталась без дома и денег. Артистка утверждала, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды были на стороне звезды, но 16 декабря прошлого года Верховный суд принял решение в пользу Лурье.

Певицу выселили из квартиры в Хамовниках 19 января. Сейчас Долина живет в съемном жилье.

7 апреля артистка заявила, что живет с абсолютно чистой совестью, поскольку никому ничего не сделала плохого и всех простила. Певица назвала себя сильным человеком. Она рассказала, что занята творческими проектами. К примеру, в конце марта она сняла клип. Певица также выпустила новый виниловый альбом, стала играть в театре и продолжила концертную деятельность.

