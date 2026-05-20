«Песни должны были настояться»: Жуков объяснил выход нового альбома «Руки Вверх!»

Певец Сергей Жуков заявил, что в новом альбоме «Руки Вверх!» будет много драйва

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков заявил, что в предстоящий альбом коллектива «Врубай на полную» войдут новые композиции, релиз которых он намеренно откладывал. Его слова передает Общественная служба новостей.

Жуков пояснил, что альбом будет выходить поэтапно: сначала песни будут выходить поочередно в формате синглов, а полноценная премьера состоится на концерте в «Лужниках».

«Я бережно отношусь к каждой из этих песен, и мне важно, чтобы слушатель оценил их. Я мог давно уже выпустить эти треки, но они должны были, что называется, настояться. Там есть лирические песни, но также много драйва», --сказал артист.

Также Жуков рассказал, что альбом появится на дисках и кассетах. По его словам, это решение было принято в знак уважения к традициям группы, которая исторически выпускалась на аналоговых носителях.

Обложка и название нового альбома «Врубай на полную» — отсылка к ранним альбомам группы «Сделай погромче» и «Сделай еще громче». Он станет первым студийный альбом группы за 14 лет.

