Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Культура

«Песни должны были настояться»: Жуков объяснил выход нового альбома «Руки Вверх!»

Певец Сергей Жуков заявил, что в новом альбоме «Руки Вверх!» будет много драйва
Фото из личного архива Сергея Жукова

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков заявил, что в предстоящий альбом коллектива «Врубай на полную» войдут новые композиции, релиз которых он намеренно откладывал. Его слова передает Общественная служба новостей.

Жуков пояснил, что альбом будет выходить поэтапно: сначала песни будут выходить поочередно в формате синглов, а полноценная премьера состоится на концерте в «Лужниках».

«Я бережно отношусь к каждой из этих песен, и мне важно, чтобы слушатель оценил их. Я мог давно уже выпустить эти треки, но они должны были, что называется, настояться. Там есть лирические песни, но также много драйва», --сказал артист.

Также Жуков рассказал, что альбом появится на дисках и кассетах. По его словам, это решение было принято в знак уважения к традициям группы, которая исторически выпускалась на аналоговых носителях.

Обложка и название нового альбома «Врубай на полную» — отсылка к ранним альбомам группы «Сделай погромче» и «Сделай еще громче». Он станет первым студийный альбом группы за 14 лет.

Ранее продюсер объяснил провал музыки внука Пугачевой.

 
Теперь вы знаете
Агенты с биноклями, дроны и «сливы» чертежей. Как шпионят друг за другом в футболе и других видах спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!