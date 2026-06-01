Анастасия Волочкова вышла замуж: «Идя на церемонию, я испытывала волнение»

Балерина Анастасия Волочкова станет участницей нового сезона реалити-шоу «Свадьба вслепую». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница!».

По правилам проекта, ведущий Роман Каграманов подберет для Волочковой несколько потенциальных женихов. Затем пара проведет неделю вместе. В финале они решат, остаться ли в отношениях или расстаться навсегда.

«Идя на церемонию, я испытывала волнение перед моей настоящей свадьбой», — поделилась танцовщица.

Премьера нового сезона «Свадьбы вслепую» состоится 11 июня в 19:00 на «Пятнице!».

В конце июля 2025 года сообщалось о свадьбе Прохора Шаляпина и Ольги Вашуриной на проекте «Свадьба вслепую». Вашуриной 37 лет, она — кондитер из Балашихи, победительница первого сезона шоу «Кондитер», соведущая Рената Агзамова в шоу «Кондитер». Замужем женщина никогда не была, воспитывает двух дочек: старшей Ладе 14 лет, младшей Марте — 11. Артист признавался, что прекрасно проводит время с супругой, назвал ее замечательной девушкой, а ее профессию – мечтой любого мужчины.

