«Вас бешеная собака покусала?»: Куртукова ответила хейтерам

Интернет-пользователи раскритиковали исполнительницу хита «Матушка-земля» Татьяну Куртукову за наряд. Об этом сообщает Voice.

Куртукова, которая на сцене выступает в традиционных народных костюмах, поделилась в соцсетях повседневным образом. Она была одета в облегающий черный джемпер с контрастными полосками и голубые джинсы свободного кроя с прорезями на коленях.

Один из пользователей написал в комментариях: «Честно, эти джинсы не подходят. Уберите!» На это Куртукова ответила: «Куда? Я буду носить их до дыр».

«Одна надоевшая заезженная песня, а самомнение, как будто она альбомы выпускает один за одним, и 20 лет на сцене. Время поставит всех на свои места», --сказал другой интернет-пользователь, а певица парировала: «Вас бешеная собака покусала?»

В конце мая сообщалось, что Куртукова появилась на премии РУ. ТВ в эффектном свадебном наряде стоимостью почти за 800 тысяч рублей. Стоимость платья составляет 680 тыс. рублей, а украшений — 110 тыс. рублей.

До этого подруга Куртуковой рассказывала, что певица столкнулась с неприязнью на премии. Певице казалось, будто присутствующие на премии считают ее «деревенской девкой» и завидуют ее успеху и наградам.

