Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Культура

«Вас бешеная собака покусала?»: Куртукова ответила хейтерам

Певица Куртукова ответила на нападки хейтеров из-за своего наряда
ts_makeeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Интернет-пользователи раскритиковали исполнительницу хита «Матушка-земля» Татьяну Куртукову за наряд. Об этом сообщает Voice.

Куртукова, которая на сцене выступает в традиционных народных костюмах, поделилась в соцсетях повседневным образом. Она была одета в облегающий черный джемпер с контрастными полосками и голубые джинсы свободного кроя с прорезями на коленях.

Один из пользователей написал в комментариях: «Честно, эти джинсы не подходят. Уберите!» На это Куртукова ответила: «Куда? Я буду носить их до дыр».

«Одна надоевшая заезженная песня, а самомнение, как будто она альбомы выпускает один за одним, и 20 лет на сцене. Время поставит всех на свои места», --сказал другой интернет-пользователь, а певица парировала: «Вас бешеная собака покусала?»

В конце мая сообщалось, что Куртукова появилась на премии РУ. ТВ в эффектном свадебном наряде стоимостью почти за 800 тысяч рублей. Стоимость платья составляет 680 тыс. рублей, а украшений — 110 тыс. рублей.

До этого подруга Куртуковой рассказывала, что певица столкнулась с неприязнью на премии. Певице казалось, будто присутствующие на премии считают ее «деревенской девкой» и завидуют ее успеху и наградам.

Ранее сообщалось, что брат Лерчек обратился к хейтерам блогерши.

 
Теперь вы знаете
«Мама, отпиши обратно!» Почему оформлять имущество на родственников опасно и какие есть альтернативы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!