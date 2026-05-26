СМИ посчитали стоимость наряда исполнительницы хита «Матушка Земля»

«Звездач»: певица Куртукова вышла в свет в наряде почти за 800 тыс. рублей
Исполнительница хита «Матушка Земля» Татьяна Куртукова появилась на премии РУ. ТВ в эффектном свадебном наряде стоимостью почти за 800 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Платье Куртуковой из атласа с шелковой юбкой выполнено в силуэте «рыбка»: верхняя часть представляет собой корсет с глубоким декольте, а нижняя — декорирована буфами, переходящими в шлейф. Образ дополнили серьги российского бренда с рубином и бриллиантами. Стоимость платья составляет 680 тыс. рублей, а украшений — 110 тыс. рублей.

До этого подруга Куртуковой рассказывала, что певица столкнулась с неприязнью на премии. Певице казалось, будто присутствующие на премии считают ее «деревенской девкой» и завидуют ее успеху и наградам.

Также СМИ сообщили, что в сети раскритиковали наряд исполнительницы. В сети сочли наряд Куртуковой нескромным и отметили, что певица «не за это любима публикой». Интернет-пользователи напомнили, что заявленный дресс‑код мероприятия звучал как «Культурный код России».

Ранее актриса Янина Студилина заявила, что отказывается от обнаженных сцен в кино.

 
