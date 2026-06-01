Брат Лерчек обратился к хейтерам блогерши: «Не будьте обманутыми»

Брат блогерши Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) Родион обратился к хейтерам сестры. Новым видео он поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он привез Лерчек в больницу — 1 июня у нее началась шестая химиотерапия. Слухи о том, что блогерша выдумала болезнь, он опроверг, показав медицинскую карту сестры.

«Я, наверное, был бы очень гениальным сценаристом, если бы мы это все продумали. Так что, пожалуйста, не будьте обманутыми, не верьте всему, что пишут в интернете, потому что там могут написать любое», — призвал Родион.

По словам Лерчек, ей осталось еще три химиотерапии до конца курса.

В 2024 году Лерчек, ее экс-супруга Артема Чекалина, а также их партнера Романа Вишняка обвинили в выводе 251 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Сейчас Чекалин отбывает срок в СИЗО «Бутырка». Он приговорен к семи годам колонии по уголовному делу о незаконном выводе 251 млн рублей в ОАЭ с использованием подложных документов. Его признали виновным в совершении незаконных валютных операций. Дело в отношении Лерчек приостановлено в связи с тем, что она проходит лечение от четвертой стадии рака желудка.

Суд проигнорировал просьбы защиты об условном сроке в связи с тем, что сейчас у него на воспитании находятся трое несовершеннолетних детей, чья мать тяжело больна.

