Счета бизнеса Влада Бумаги по производству чипсов заблокировали

Счета компании блогера Влада А4 (также известен как Влад Бумага) заблокировали. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Бизнес по производству чипсов и напитков Lava Lava, принадлежащий блогеру, задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) 26 млн рублей, утверждает канал.

Компания «Бумажная бумага», которой принадлежал бренд, в 2024 году показала убыток 110 млн рублей, перестала платить налоги, а один из подрядчиков подал к предприятию иск почти на 30 млн рублей, говорится в публикации.

В 2025 году фирма Влада Бумаги вышла на прибыль в 90 млн рублей, однако решила обанкротиться и предупредила об этом кредиторов. Долги по налогам при этом остались неоплаченными, пишет Baza.

В декабре 2025-го Владу Бумаге отказали в защите прав на изображение, которое использовала предпринимательница из одного из регионов. С нее представители блогера требовали 30 тысяч рублей.

Ранее Влада Бумагу защитили в суде по спору за бренд.