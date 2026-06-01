Дочь Лазарева спела песню «Матушка-земля»: «Яблоко от яблони»

Певец Сергей Лазарев опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ролик, как его семилетняя дочь Аня поет песню Татьяны Куртуковой «Матушка».

Дочь Лазаревой спела вместе со приятельницей на школьном мероприятии. Она выступила в платье в народном стиле и кокошнике.

«Яблоко от яблони…. Пока папа на гастролях, у дочки свои концерты… Анюта с подругой собирает зрителей в школе. Народный сектор «Ну-ка, все вместе» должен быть доволен», — подписал публикацию артист.

Исполнительница хита «Матушка» Куртукова умилилась девочкам в комментариях. Свои положительные отзывы на выступление дочери Лазарева также оставили певицы Алина Яровая и Валерия.

Лазарев воспитывает сына и дочь. Он впервые стал отцом в 2014 году. Суррогатная мать родила артисту сына Никиту. В 2018-м у него появилась на свет дочь Анна. Девочку выносила и родила та же суррогатная мать, что и старшего сына артиста.

В августе 2024-го Лазарев признался, что запрещает своим детям заводить социальные сети. Он считает, что его сыну и дочери пока рано сидеть там.

Ранее Полина Диброва рассказала, кем работала в 13 лет.