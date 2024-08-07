Сергей Лазарев рассказал, почему запрещает своим детям заводить соцсети

Певец Сергей Лазарев признался в беседе с teleprogramma.pro, что запрещает своим детям заводить социальные сети.

Лазарев объяснил, что его девятилетнему сыну и шестилетней дочери пока рано сидеть в соцсетях. Артист уточнил, что покупает детям гаджеты, однако старается, чтобы малыши проводили в них время с пользой.

«Стараюсь как могу переключать внимание детей на книги, на развивающие игры, естественно, слежу, чтобы они дозированно сидели в своих телефонах. Онлайн Анечка и Никита дополнительно занимаются английским. У Никиты также проходят регулярные занятия по информатике», — поделился исполнитель.

Лазарев воспитывает сына и дочь. Он впервые стал отцом в 2014 году. Суррогатная мать родила артисту сына Никиту. В 2018-м у него появилась на свет дочь Анна. Девочку выносила и родила та же суррогатная мать, что и старшего сына артиста.

В августе Лазарев признался, что долгое время не мог бросить курить электронные сигареты. Артист отметил, что сын помог побороть ему вредную привычку.

Ранее Сергей Лазарев заявил, что переживает из-за внимания к диско-бабушке.