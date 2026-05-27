Полина Диброва рассказала, кем работала в 13 лет

Модель Полина Диброва подметала в парке за деньги в 13 лет

Модель и блогерша Полина Диброва рассказала kp.ru, что работает с 13 лет.

В 13 лет Диброва трудилась разнорабочей. Она убиралась в парке за деньги на летних каникулах.

«Я специально ходила в бюро трудоустройства. А после, когда стала постарше, я стала промоутером, кстати, лучшим промоутером агентства. В 17 лет, когда я заканчивала школу, мне предложили стать менеджером над промоутерами, но нужно было учиться», — поделилась модель.

Диброва отметила, что заработала на свой первый сотовый телефон самостоятельно. Родители отказались ей покупать гаджет.

«Они сказали: «Если хочешь себе телефон, пойди и заработай». Ровно так я и планирую воспитывать своих детей», — отметила блогерша.

В сентябре 2025 года Полина официально развелась с телеведущим Дмитрием Дибровым. 15 декабря модель впервые вышла в свет с возлюбленным, бизнесменом Романом Товстиком.

В апреле 2026-го Дмитрий Дибров признался, что решил продать дом, который назвал в честь бывшей жены (Villa Paulina). Он объяснил, что сделал это из-за боли после разрыва.

