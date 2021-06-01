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Главный секс-символ Америки: 95 лет со дня рождения Мэрилин Монро

Можно сколько угодно спорить об актерском таланте Мэрилин Монро, но с тем, что ее образ эффектной блондинки с красной помадой, стрелками и фирменной родинкой над губой стал визитной карточкой кинематографа XX века, не согласиться невозможно. Пройдут десятки лет после смерти артистки, а модные дома и знаменитости — от Линдси Лохан до Кристины Агилеры — продолжат снова и снова копировать ее стиль. «Газета.Ru» рассказывает о феномене Мэрилин Монро в подборке, приуроченной к 95-летию со дня рождения знаменитости.

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Норма Джин Мортенсон родилась в Лос-Анджелесе 1 июня 1926 года. Детство будущая звезда провела в детдоме &mdash; сначала это было связано с нервными срывами матери, позже с опекунами, которые отказывались от нее из-за нехватки средств. В 15 лет Норма Джин вырвалась из детдома: вышла замуж за Джеймса Догерти и устроилась работать на авиационный завод. На фото Мэрилин Монро в детстве, 1928 год Норма Джин Мортенсон родилась в Лос-Анджелесе 1 июня 1926 года. Детство будущая звезда провела в детдоме &mdash; сначала это было связано с нервными срывами матери, позже с опекунами, которые отказывались от нее из-за нехватки средств. В 15 лет Норма Джин вырвалась из детдома: вышла замуж за Джеймса Догерти и устроилась работать на авиационный завод. На фото Мэрилин Монро в детстве, 1928 год
В 17 лет Норму Джин заметило модельное агентство. Девушка перекрасила волосы в платиновый цвет и взяла фамилию Бейкер. На рекламном снимке Мэрилин Монро с алмазом &laquo;Луна Бароды&raquo;, который она носила в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок» (1953) В 17 лет Норму Джин заметило модельное агентство. Девушка перекрасила волосы в платиновый цвет и взяла фамилию Бейкер. На рекламном снимке Мэрилин Монро с алмазом &laquo;Луна Бароды&raquo;, который она носила в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок» (1953)
Успешная карьера модели привела ее в киностудию 20th Century Fox. Тогда же возник псевдоним Мэрилин Монро (имя бродвейской дивы Мэрилин Миллер и девичья фамилия матери). В 1953 году актриса уехала в Канаду сниматься в вестерне &laquo;Река не течет вспять&raquo;. На съемках она сломала ногу и чуть не утонула. О картине Монро отзывалась плохо, хотя критики считают ее одной из лучших в ее фильмографии. На фото Мэрилин Монро в фильме &laquo;Река, не текущая вспять&raquo; (1954) Успешная карьера модели привела ее в киностудию 20th Century Fox. Тогда же возник псевдоним Мэрилин Монро (имя бродвейской дивы Мэрилин Миллер и девичья фамилия матери). В 1953 году актриса уехала в Канаду сниматься в вестерне &laquo;Река не течет вспять&raquo;. На съемках она сломала ногу и чуть не утонула. О картине Монро отзывалась плохо, хотя критики считают ее одной из лучших в ее фильмографии. На фото Мэрилин Монро в фильме &laquo;Река, не текущая вспять&raquo; (1954)
К середине 1950-х Монро успела развестись с Догерти. В 1954 году она сыграла свадьбу с бейсболистом Джо Ди Маджо. Во время медового месяца в Японии звезде (которая на тот момент не только снималась в кино, но и пела) предложили выступить перед солдатами в Корее. Музыкантов в ансамбль пришлось в спешке набирать из военных. На фото Мэрилин Монро с американскими военнослужащими во время визита в Корею, 1954 год К середине 1950-х Монро успела развестись с Догерти. В 1954 году она сыграла свадьбу с бейсболистом Джо Ди Маджо. Во время медового месяца в Японии звезде (которая на тот момент не только снималась в кино, но и пела) предложили выступить перед солдатами в Корее. Музыкантов в ансамбль пришлось в спешке набирать из военных. На фото Мэрилин Монро с американскими военнослужащими во время визита в Корею, 1954 год
Репутацию секс-символа Монро закрепила съемками в фильме &laquo;Зуд седьмого года&raquo;.&nbsp;Эпизод с &laquo;летящим&raquo; белым платьем уже давно считается культовым. К сожалению, в то время за актрисой закрепился образ глупенькой, но очаровательной блондинки, от которого она так и не избавилась до конца карьеры. На фото Мэрилин Монро на съемках фильма &laquo;Зуд седьмого года&raquo; в Нью-Йорке, 1954 год Репутацию секс-символа Монро закрепила съемками в фильме &laquo;Зуд седьмого года&raquo;.&nbsp;Эпизод с &laquo;летящим&raquo; белым платьем уже давно считается культовым. К сожалению, в то время за актрисой закрепился образ глупенькой, но очаровательной блондинки, от которого она так и не избавилась до конца карьеры. На фото Мэрилин Монро на съемках фильма &laquo;Зуд седьмого года&raquo; в Нью-Йорке, 1954 год
Третьим мужем Монро стал драматург Артур Миллер. После развода актриса назовет его мелочным, жадным, безразличным мужчиной. Поводом для разрыва стал дневник писателя, в котором он признавался, что ненавидит ее за невежество, а себя считает гением. Мэрилин очень тяжело переживала развод, много пила, лечилась в психиатрической клинике. На фото Вивьен Ли, Лоренс Оливье, Мэрилин Монро и Артур Миллер на лондонской премьере спектакля по пьесе Миллера &laquo;Вид с моста&raquo;, 1956 год Третьим мужем Монро стал драматург Артур Миллер. После развода актриса назовет его мелочным, жадным, безразличным мужчиной. Поводом для разрыва стал дневник писателя, в котором он признавался, что ненавидит ее за невежество, а себя считает гением. Мэрилин очень тяжело переживала развод, много пила, лечилась в психиатрической клинике. На фото Вивьен Ли, Лоренс Оливье, Мэрилин Монро и Артур Миллер на лондонской премьере спектакля по пьесе Миллера &laquo;Вид с моста&raquo;, 1956 год
Фильм, в котором французский актер Ив Монтан кукарекает, а Мэрилин Монро танцует с шестом: в 1960 году на экраны вышел один из самых откровенных фильмов с актрисой &mdash; &laquo;Займемся любовью&raquo;. Известно, что Монро не понравился сценарий, но она была вынуждена сыграть в ленте из-за контракта со студией. На фото Мэрилин Монро в фильме &laquo;Займемся любовью&raquo; (1960) Фильм, в котором французский актер Ив Монтан кукарекает, а Мэрилин Монро танцует с шестом: в 1960 году на экраны вышел один из самых откровенных фильмов с актрисой &mdash; &laquo;Займемся любовью&raquo;. Известно, что Монро не понравился сценарий, но она была вынуждена сыграть в ленте из-за контракта со студией. На фото Мэрилин Монро в фильме &laquo;Займемся любовью&raquo; (1960)
Роман Монтана и Монро был непродолжительным, актер вернулся к жене, но сохранил дружбу с Монро. На фото Мэрилин Монро и Джо Ди Маджо на пляже во Флориде, 1961 год Роман Монтана и Монро был непродолжительным, актер вернулся к жене, но сохранил дружбу с Монро. На фото Мэрилин Монро и Джо Ди Маджо на пляже во Флориде, 1961 год
Кинодива не раз заявляла о желании воплотить серьезный драматический образ. Только в 1961 году, незадолго до своей смерти, у Монро получилось: в фильме «Неприкаянные» она сыграла Розлин Тэйбер &mdash; умную и эмпатичную девушку, ищущую не мужа, а друга. На фото Кларк Гейбл и Мэрилин Монро в фильме &laquo;Неприкаянные&raquo; (1961) Кинодива не раз заявляла о желании воплотить серьезный драматический образ. Только в 1961 году, незадолго до своей смерти, у Монро получилось: в фильме «Неприкаянные» она сыграла Розлин Тэйбер &mdash; умную и эмпатичную девушку, ищущую не мужа, а друга. На фото Кларк Гейбл и Мэрилин Монро в фильме &laquo;Неприкаянные&raquo; (1961)
В ночь с 4 на 5 августа 1962 года Мэрилин Монро была найдена мертвой в своей постели. Как было объявлено официально, смерть произошла в&nbsp;результате неправильного приема транквилизаторов. Вскоре пресса представила разные версии гибели звезды. Одна из них &mdash; самоубийство (официально это не подтверждено). Известно, что на тот момент актриса уже была зависима от алкоголя и транквилизаторов. Некоторые до сих пор винят в ее смерти 35-го президента США Джона Кеннеди &mdash; по слухам, их связывал роман, который политик отказывался признавать. Во времена президентства Кеннеди слухи о его связях с артисткой постоянно опровергались. На фото модели в мастерской Пьера Кардена читают новости о смерти Мэрилин Монро, 1962 год В ночь с 4 на 5 августа 1962 года Мэрилин Монро была найдена мертвой в своей постели. Как было объявлено официально, смерть произошла в&nbsp;результате неправильного приема транквилизаторов. Вскоре пресса представила разные версии гибели звезды. Одна из них &mdash; самоубийство (официально это не подтверждено). Известно, что на тот момент актриса уже была зависима от алкоголя и транквилизаторов. Некоторые до сих пор винят в ее смерти 35-го президента США Джона Кеннеди &mdash; по слухам, их связывал роман, который политик отказывался признавать. Во времена президентства Кеннеди слухи о его связях с артисткой постоянно опровергались. На фото модели в мастерской Пьера Кардена читают новости о смерти Мэрилин Монро, 1962 год
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Норма Джин Мортенсон родилась в Лос-Анджелесе 1 июня 1926 года. Детство будущая звезда провела в детдоме — сначала это было связано с нервными срывами матери, позже с опекунами, которые отказывались от нее из-за нехватки средств. В 15 лет Норма Джин вырвалась из детдома: вышла замуж за Джеймса Догерти и устроилась работать на авиационный завод. На фото Мэрилин Монро в детстве, 1928 год
В 17 лет Норму Джин заметило модельное агентство. Девушка перекрасила волосы в платиновый цвет и взяла фамилию Бейкер. На рекламном снимке Мэрилин Монро с алмазом «Луна Бароды», который она носила в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок» (1953)
Успешная карьера модели привела ее в киностудию 20th Century Fox. Тогда же возник псевдоним Мэрилин Монро (имя бродвейской дивы Мэрилин Миллер и девичья фамилия матери). В 1953 году актриса уехала в Канаду сниматься в вестерне «Река не течет вспять». На съемках она сломала ногу и чуть не утонула. О картине Монро отзывалась плохо, хотя критики считают ее одной из лучших в ее фильмографии. На фото Мэрилин Монро в фильме «Река, не текущая вспять» (1954)
К середине 1950-х Монро успела развестись с Догерти. В 1954 году она сыграла свадьбу с бейсболистом Джо Ди Маджо. Во время медового месяца в Японии звезде (которая на тот момент не только снималась в кино, но и пела) предложили выступить перед солдатами в Корее. Музыкантов в ансамбль пришлось в спешке набирать из военных. На фото Мэрилин Монро с американскими военнослужащими во время визита в Корею, 1954 год
Репутацию секс-символа Монро закрепила съемками в фильме «Зуд седьмого года». Эпизод с «летящим» белым платьем уже давно считается культовым. К сожалению, в то время за актрисой закрепился образ глупенькой, но очаровательной блондинки, от которого она так и не избавилась до конца карьеры. На фото Мэрилин Монро на съемках фильма «Зуд седьмого года» в Нью-Йорке, 1954 год
Третьим мужем Монро стал драматург Артур Миллер. После развода актриса назовет его мелочным, жадным, безразличным мужчиной. Поводом для разрыва стал дневник писателя, в котором он признавался, что ненавидит ее за невежество, а себя считает гением. Мэрилин очень тяжело переживала развод, много пила, лечилась в психиатрической клинике. На фото Вивьен Ли, Лоренс Оливье, Мэрилин Монро и Артур Миллер на лондонской премьере спектакля по пьесе Миллера «Вид с моста», 1956 год
Фильм, в котором французский актер Ив Монтан кукарекает, а Мэрилин Монро танцует с шестом: в 1960 году на экраны вышел один из самых откровенных фильмов с актрисой — «Займемся любовью». Известно, что Монро не понравился сценарий, но она была вынуждена сыграть в ленте из-за контракта со студией. На фото Мэрилин Монро в фильме «Займемся любовью» (1960)
Роман Монтана и Монро был непродолжительным, актер вернулся к жене, но сохранил дружбу с Монро. На фото Мэрилин Монро и Джо Ди Маджо на пляже во Флориде, 1961 год
Кинодива не раз заявляла о желании воплотить серьезный драматический образ. Только в 1961 году, незадолго до своей смерти, у Монро получилось: в фильме «Неприкаянные» она сыграла Розлин Тэйбер — умную и эмпатичную девушку, ищущую не мужа, а друга. На фото Кларк Гейбл и Мэрилин Монро в фильме «Неприкаянные» (1961)
В ночь с 4 на 5 августа 1962 года Мэрилин Монро была найдена мертвой в своей постели. Как было объявлено официально, смерть произошла в результате неправильного приема транквилизаторов. Вскоре пресса представила разные версии гибели звезды. Одна из них — самоубийство (официально это не подтверждено). Известно, что на тот момент актриса уже была зависима от алкоголя и транквилизаторов. Некоторые до сих пор винят в ее смерти 35-го президента США Джона Кеннеди — по слухам, их связывал роман, который политик отказывался признавать. Во времена президентства Кеннеди слухи о его связях с артисткой постоянно опровергались. На фото модели в мастерской Пьера Кардена читают новости о смерти Мэрилин Монро, 1962 год
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