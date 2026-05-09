Мэрилин Монро признала себя секс-символом в последнем интервью

Актриса Монро в последнем интервью призналась, что хочет сняться в эротической сцене
Последнее интервью голливудской актрисы Мэрилин Монро редактору журнала Life Ричарду Мериману будет впервые опубликовано полностью в готовящейся к изданию книге «Мэрилин: утраченные фотографии, последнее интервью». Об этом пишет Variety.

Интервью было опубликовано 3 августа 1962 года. На следующий день 36-летней Монро не стало в результате передозировки барбитуратов. Как выяснилось из уже обнародованных фрагментов книги, в последней беседе с Мериманом артистка признала себя секс-символом.

«Если и становиться символом чего-то, я бы предпочла, чтобы это был секс, а не какие-то другие вещи, у которых есть свои символы. Я думаю, что сексуальность привлекательна только тогда, когда она естественна и спонтанна», — поделилась она.

Монро также призналась, что хотела бы сняться в эротической сцене.

«Я всегда хотела попробовать и посмотреть, смогу ли я это сделать. По счастью, мы все рождены сексуальными существами. Жаль, что многие презирают и подавляют в себе этот природный дар. Потому что искусство, настоящее искусство, исходит именно из этого», — рассуждала звезда.

1 июня исполняется 100 лет со дня рождения Мэрилин Монро.

Ранее в США запретили снести дом Мэрилин Монро.

 
