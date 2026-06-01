«Вышел за рамки допустимого»: Пригожин обвинил Shaman в хайпе на иноагентах

Иосиф Пригожин резко раскритиковал певца Shaman из-за клипа, в котором он спел вместе с иноагентами с помощью ИИ-технологий. По мнению музыкального продюсера, исполнитель стремится хайповать на всем, что угодно, и не осознаёт, что выходит за рамки допустимого.

В беседе с Общественной Службой Новостей Пригожин заявил, что ради эффекта разорвавшейся бомбы сегодняшние звёзды шоу-бизнеса забывают о правилах приличия и морали.

«Это просто вопиющая ситуация, когда один артист пытается строить из себя бога или того, кто вправе попирать принципы морали и совести. Я такое не одобряю», — подчеркнул продюсер.

Он добавил, что государство должно регулировать ситуацию с музыкальным контентом, включая обозначение границ – какие ролики артист может выпускать, а какие недопустимы. Без таких критериев сегодня многие звёзды переходят рамки дозволенного, заключил Пригожин.

Напомним, Shaman на прошлой неделе опубликовал новую песню «Россия-мама», в которой отражена идея противостояния России внешним вызовам. В клипе под подозрение «детектива Shaman» попадают журналист Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом), комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом), певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) и другие личности, признанные иноагентами в России. В какой-то момент их фотографии «оживают» и начинают петь вместе с Shaman о России.

Позднее артист устроил шоу на концерте в Зеленограде, где решил дирижировать «хором» иноагентов на огромном экране, демонстрирующем ИИ-копии знаменитостей.

Ранее сообщалось, что клип Shaman могут удалить после жалоб иноагентов.