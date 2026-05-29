Клип Shaman могут удалить после жалоб иноагентов

Юрист Евгений Колоколов заявил, что медийные личности, чьи образы были использованы в клипе Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов), вправе подать иск против исполнителя. Об этом эксперт рассказал изданию «Абзац».

Колоколов отметил, что с юридической точки зрения важно не статус человека как иностранного агента, а статья 152.1 Гражданского кодекса РФ. В ней говорится, что изображение гражданина может использоваться только с его согласия.

«Исключения узкие. Например, съемка в публичном месте, если конкретный человек не является основным объектом использования. Если в клипе лица показаны как самостоятельный визуальный образ без разрешения, они вправе обратиться в суд», — добавил специалист.

По словам юриста, Shaman может столкнуться с требованием удалить клип из публичного доступа, запретить его дальнейшее распространение, выплатить компенсацию за моральный вред и возместить судебные издержки.

28 мая Shaman выпустил песню «Россия, мама» и клип к ней. В ролике музыкант показал фотографии иноагентов из секретной папки. С помощью искусственного интеллекта артист «заставил» покинувших страну медийных личностей спеть с ним припев. Клип набрал 113 тысяч дизлайков и 62 тысячи лайков.

