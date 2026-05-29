Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Культура

Клип Shaman могут удалить после жалоб иноагентов

Юрист Колоколов предупредил Shaman о возможных исках из‑за образов иноагентов
Пресс-служба Shaman

Юрист Евгений Колоколов заявил, что медийные личности, чьи образы были использованы в клипе Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов), вправе подать иск против исполнителя. Об этом эксперт рассказал изданию «Абзац».

Колоколов отметил, что с юридической точки зрения важно не статус человека как иностранного агента, а статья 152.1 Гражданского кодекса РФ. В ней говорится, что изображение гражданина может использоваться только с его согласия.

«Исключения узкие. Например, съемка в публичном месте, если конкретный человек не является основным объектом использования. Если в клипе лица показаны как самостоятельный визуальный образ без разрешения, они вправе обратиться в суд», — добавил специалист.

По словам юриста, Shaman может столкнуться с требованием удалить клип из публичного доступа, запретить его дальнейшее распространение, выплатить компенсацию за моральный вред и возместить судебные издержки.

28 мая Shaman выпустил песню «Россия, мама» и клип к ней. В ролике музыкант показал фотографии иноагентов из секретной папки. С помощью искусственного интеллекта артист «заставил» покинувших страну медийных личностей спеть с ним припев. Клип набрал 113 тысяч дизлайков и 62 тысячи лайков.

Ранее сообщалось, что Виктор Дробыш назвал главную ошибку певца Shaman.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!