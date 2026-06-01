Мединский заявил о необходимости регуляции кино со стороны государства

Мединский призвал ввести госконтроль качества в кино
Помощник президента России Владимир Мединский в интервью изданию «Эксперт» заявил, что российскому кино стоит усилить контроль качества со стороны государства.

По мнению Мединского, сейчас российская киноиндустрия зависла между социализмом и капитализмом, из-за чего создается много посредственного контента. Он считает, что государство должно следить за качеством кинопродуктов на всех этапах — идея, сценарий, съемки, реализация.

«Не идеализирую советскую цензуру, но от нее была несомненная художественная польза. Халтуру не пропускали в прокат», — отметил помощник президента.

Мединский считает, что нельзя принимать низкопробное кино, снятое на государственный бюджет. По его мнению, нужно заставлять переделывать такой контент.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что в сфере кино в России появляются «совершенно тупые и ненужные вещи» из-за недостаточного контроля зарубежных проектов.

Путин заявил о необходимости четкого регулирования в данной сфере и прекращении субсидирования иностранной кинопродукции.

