Дубцова раскрыла свою роль в развитии музыкальной карьеры сына

Певица Дубцова заявила, что не помогает сыну с музыкальной карьерой

Певица Ирина Дубцова призналась, что не помогает сыну Артему развивать его карьеру. Ее слова передает блогер Олег Пилягин в Telegram-канале.

«Я вообще, кстати, никак не участвую», — поделилась певица.

Дубцова назвала своего сына перспективным и талантливым. Она уверена, что если Артем не сможет построить карьеру певца, то обязательно преуспеет в чем-то другом.

«Ему всего 20 лет исполнилось недавно. У него все впереди», — отметила исполнительница.

Дубцова добавила, что у современного поколения есть огромные возможности для развития в шоу-бизнесе.

Сын Ирины Дубцовой Артем признался, что обсуждал с бывшей невесткой Григория Лепса Авророй Кибой совместный трек. По словам артиста, блогерша могла бы развивать музыкальную карьеру, так как имеет неплохие вокальные данные. Он не исключил, что в будущем поклонники смогут увидеть их совместное творчество.

Сын Ирины Дубцовой и Аврора Киба являются хорошими друзьями. Они часто проводят время вместе и появляются на мероприятиях, из-за чего многие поклонники приписывали им роман. Ходили слухи, что студентка начала встречаться с Артемом после расставания с Григорием Лепсом, но эта информация не подтвердилась.

