Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Культура

Дубцова раскрыла свою роль в развитии музыкальной карьеры сына

Певица Дубцова заявила, что не помогает сыну с музыкальной карьерой
Пресс-служба/START

Певица Ирина Дубцова призналась, что не помогает сыну Артему развивать его карьеру. Ее слова передает блогер Олег Пилягин в Telegram-канале.

«Я вообще, кстати, никак не участвую», — поделилась певица.

Дубцова назвала своего сына перспективным и талантливым. Она уверена, что если Артем не сможет построить карьеру певца, то обязательно преуспеет в чем-то другом.

«Ему всего 20 лет исполнилось недавно. У него все впереди», — отметила исполнительница.

Дубцова добавила, что у современного поколения есть огромные возможности для развития в шоу-бизнесе.

Сын Ирины Дубцовой Артем признался, что обсуждал с бывшей невесткой Григория Лепса Авророй Кибой совместный трек. По словам артиста, блогерша могла бы развивать музыкальную карьеру, так как имеет неплохие вокальные данные. Он не исключил, что в будущем поклонники смогут увидеть их совместное творчество.

Сын Ирины Дубцовой и Аврора Киба являются хорошими друзьями. Они часто проводят время вместе и появляются на мероприятиях, из-за чего многие поклонники приписывали им роман. Ходили слухи, что студентка начала встречаться с Артемом после расставания с Григорием Лепсом, но эта информация не подтвердилась.

Ранее Дробыш довел до слез Дубцову.

 
Теперь вы знаете
Второй удар по Запорожской АЭС за сутки, победа российской гимнастки и шишечный бум. Главное за 31 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!