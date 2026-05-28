«Тебя будто держат за яйца»: Дробыш довел до слез Дубцову

Композитор Виктор Дробыш остался недоволен исполнением песни «Я тебе не верю» Ириной Дубцовой в новом выпуске музыкального шоу «Соль.Легенда». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

«Сейчас Ирине Дубцовой было больше 100 лет — потому что она заменила и Лепса, и Аллегрову. Если вы заметили, я пытался [показывать]: не ори, не ори — надо же к припеву подойти. Можно было говорить, как Пугачева. Если бы было больше шепота», — сказал Дробыш.

Певица ответила, что, по ее мнению, она исполнила песню блестяще, выразив недоумение по поводу критики.

«Есть ощущение, что тебя держат за яйца — когда это делает Лепс, в этом что-то есть. А Дубцова просто пела, пела громко. Она решила, что это конкурс вокалистов», — пояснил он.

После этого Дубцова развернулась спиной к зрителям, пытаясь скрыть слезы, и покинула сцену. Ведущие пытались ее удержать, но она ушла.

Новый выпуск шоу «Соль.Легенда» выйдет 28 мая на VK Видео и телеканале РЕН ТВ. В этом выпуске 10AGE и Ирина Дубцова исполняют песни в жанре русского рока. Жюри проекта — Вадим Самойлов, Виктор Дробыш, Саша ST и Юлия Савичева.

Ранее сообщалось, что Shaman получил первый отзыв от героя своего нового клипа с лицами иноагентов.