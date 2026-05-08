«Аврора очень неплохо поет»: сын Дубцовой может записать трек с экс-невестой Лепса

Сын Ирины Дубцовой Артем признался, что обсуждал с Авророй Кибой совместный трек. Об этом артист рассказал «Газете.Ru» на съемках клипа к песне «Мосты».

По словам Дубцова, экс-невеста Григория Лепса могла бы развивать музыкальную карьеру, так как имеет неплохие вокальные данные. Он не исключил, что в будущем поклонники смогут увидеть их совместное творчество.

«Мы, кстати, честно скажу вам, как-то обсуждали этот момент. Возможно, все еще впереди, возможно, мы что-нибудь запишем. На самом деле Аврора очень неплохо поет. И я думаю, она бы могла как артистка очень неплохо развиться в этом деле», – поделился Дубцов.

Сын Ирины Дубцовой и Аврора Киба являются хорошими друзьями. Они часто проводят время вместе и появляются на мероприятиях, из-за чего многие поклонники приписывали им роман. Ходили слухи, что студентка начала встречаться с Артемом после расставания с Григорием Лепсом, но эта информация не подтвердилась.

Новый трек «Мосты» Артем Дубцов выпускает вместе с певицей ASAMMUELL (настоящее имя Ксения Колесник. – прим. «Газета.Ru»). Он рассказал, что ему нужна была талантливая вокалистка, поэтому он обратил внимание на коллегу.

«Мы с Ксюшей связались, словились, встретились, и вот на студии получилась эта песня. Ну, как получилось, она была уже почти готова, и мы вместе ее там доделали, и получилось вот такое вот классное произведение. [Песни] стараюсь писать сам, но вот, например, этот трек мне помогала писать мама. Ну и, соответственно, Ксюша тоже прикладывала руку», — отметил Дубцов.

