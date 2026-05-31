Лариса Долина раскрыла отношение к азартным играм

Певица Лариса Долина призналась, что ее не будоражат азартные игры
Певица Лариса Долина призналась в беседе с News.ru, что ее совсем не будоражат азартные игры.

Долина рассказала, что не может задерживаться в казино надолго из-за отсутствия азарта к такому виду деятельности.

«Один раз в своей жизни я побывала в Лас-Вегасе. Я выиграла $200 и тут же ушла», — отметила артистка.

В мае Долина призналась, что хочет снять байопик о себе. Она желает, чтобы по ее жизни сняли фильм или сериал. По словам певицы, на данный момент ведутся переговоры о создании такого проекта.

В 2025-м Долина оказалась в центре скандала. Больше года певица не хотела покидать квартиру, которую сама продала за 112 миллионов рублей. Полина Лурье, покупательница с двумя маленькими детьми, осталась без дома и денег. Артистка утверждала, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды были на стороне звезды, но 16 декабря прошлого года Верховный суд принял решение в пользу Лурье. Певицу выселили из квартиры в Хамовниках 19 января.

Ранее Долина анонсировала клип к песне про личный эшафот.

 
