Звезда «Сватов» призвал всех мужчин пройти армию

Актер Николай Добрынин в беседе с «Пятым каналом» заявил, что каждый мужчина должен отслужить.

По мнению Добрынина, армия развивает такие качества, как пунктуальность, собранность, ответственность, а также культивирует чувства товарищества, дружбы и помощи друг другу.

«В армии взрослеешь за секунду, когда слышишь в шесть утра: «Рота, подъем!». Тут уже не до мамы, не до папы. Начинаются суровые будни», — заявил артист.

Добрынин известен по роли Дмитрия Александровича (Митяя) Буханкина в сериале «Сваты». В его фильмографии более 150 работ. Он снимался в таких проектах, как «Молодежка. Новая смена», «Маргарита Назарова», «Одну тебя люблю», «Цирк!», «Против всех».

В мае Добрынин признался, что с детства мечтал служить в армии. По словам артиста, в Советском Союзе отсутствие службы в армии считалось чем-то постыдным.

Добрынин добавил, что особенно сильно хотел служить после ухода в армию старшего брата. Артист считает, что молодому поколению мужчин нужно брать пример с его 27-летнего коллеги Глеба Калюжного.

Ранее сообщалось, что Глеб Калюжный хочет снять кино о возвращении из армии.