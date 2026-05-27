Глеб Калюжный хочет снять кино о возвращении из армии

Актер Глеб Калюжный планирует дебютировать в качестве режиссера. Об этом ТАСС сообщил директор артиста Григорий Сухов.

По словам Сухова, звезда «Вампиров средней полосы» хочет снять фильм под названием «За мечтой». Картина расскажет историю парня, который после службы в армии решает собрать собственную музыкальную группу. Другими деталями директор делиться не стал.

26 мая стало известно, что Калюжный завершил срочную службу. Ровно год назад, 26 мая 2025 года, он был призван в Семеновский полк.

Молодого человека торжественно встретили его близкие и друзья. Среди встречавших была мама, сестра, актер Александр Новиков, народный артист России Николай Добрынин и агент Григорий Сухов. В руках у семьи можно было увидеть заранее подготовленный приветственный плакат.

9 апреля стало известно, что Калюжного внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». На Украине его обвиняют в публичной поддержке России, а также в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», ссылаясь в качестве причины на участие Калюжного в съемках художественного фильма «Малыш» о событиях специальной военной операции (СВО).

