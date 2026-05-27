Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Глеб Калюжный хочет снять кино о возвращении из армии

Актер Глеб Калюжный готовится к режиссерскому дебюту с фильмом «За мечтой»
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Глеб Калюжный планирует дебютировать в качестве режиссера. Об этом ТАСС сообщил директор артиста Григорий Сухов.

По словам Сухова, звезда «Вампиров средней полосы» хочет снять фильм под названием «За мечтой». Картина расскажет историю парня, который после службы в армии решает собрать собственную музыкальную группу. Другими деталями директор делиться не стал.

26 мая стало известно, что Калюжный завершил срочную службу. Ровно год назад, 26 мая 2025 года, он был призван в Семеновский полк.

Молодого человека торжественно встретили его близкие и друзья. Среди встречавших была мама, сестра, актер Александр Новиков, народный артист России Николай Добрынин и агент Григорий Сухов. В руках у семьи можно было увидеть заранее подготовленный приветственный плакат.

9 апреля стало известно, что Калюжного внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». На Украине его обвиняют в публичной поддержке России, а также в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», ссылаясь в качестве причины на участие Калюжного в съемках художественного фильма «Малыш» о событиях специальной военной операции (СВО).

Ранее сообщалось, что дочь Тимати сыграла главную роль в кино.

 
Теперь вы знаете
Мозг, стресс и экзамены. Что делать, чтобы не «забыть все» в нужный момент
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!