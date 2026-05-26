Звезда «Сватов» о службе в армии: «С 8 класса бомбил военкомат и просил меня забрать»

Актер Николай Добрынин заявил, что с 8 класса хотел служить в погранвойсках
Актер Николай Добрынин в беседе с «Пятым каналом» признался, что с детства мечтал служить в армии.

По словам Добрынина, в Советском Союзе отсутствие службы в армии считалось чем-то постыдным.

«Я уже с восьмого класса, когда учился в школе, я уже бомбил военкомат и просил меня забрать в погранвойска», — вспомнил артист.

По мнению актера, его ровесники воспринимают военную службу как важный этап взросления и личную ответственность. Добрынин добавил, что особенно сильно хотел служить после ухода в армию старшего брата. Артист считает, что молодому поколению мужчин нужно брать пример с его 27-летнего коллеги Глеба Калюжного.

26 мая Калюжный официально вернулся к гражданской жизни после годовой службы в элитных войсках армии России. Добрынин стал одним из первых, кто встретил актера.

Добрынин известен по роли Дмитрия Александровича (Митяя) Буханкина в сериале «Сваты». В его фильмографии более 150 работ. Он снимался в таких проектах, как «Молодежка. Новая смена», «Маргарита Назарова», «Одну тебя люблю», «Цирк!», «Против всех».

Ранее Калюжного внесли в базу «Миротворца».

 
