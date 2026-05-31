Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Культура

Певица Mia Boyka закрыла ИП, позволявшее ей исполнять песни и разводить скот

РИА Новости: певица Mia Boyka перестала быть индивидуальным предпринимателем
Пресс-служба Mia Boyka

Российская певица Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) решила прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя и заниматься агробизнесом, выяснило РИА Новости.

Осенью артистка внесла изменения в данные своего ИП, расширив перечень видов деятельности на сельское хозяйство. Эти изменения в соответствии с законодательством давали ей возможность разводить крупный рогатый скот, овец, коз, птиц и свиней, а также производить продукты, выращивать зерновые культуры и рассаду.

Но в конце мая, как следует из изученных агентством данных системы «Контур.Фокус», от имени этого ИП было подано заявление о прекращении деятельности.

Помимо агробизнеса, статус индивидуального предпринимателя позволял Бойко заниматься деятельностью в области исполнительских искусств, фотографией, звукозаписью, а также розничной торговлей.

Пару лет назад артистка заявляла в соцсетях, что намерена завершить творческую карьеру на ее пике, чтобы после этого полностью посвятить себя семье. Она поясняла, что певцы должны уходить со сцены до начала спада, чтобы их не успели начать воспринимать как ненужных и неинтересных.

Ранее психолог объяснил причину «жестокости» певицы Mia Boyka к детям.

 
Теперь вы знаете
Пожар на топливохранилище после атаки ВСУ, бензин по талонам и «развод» для отслуживших. Что нового к утру 31 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!