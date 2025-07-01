Психолог объяснил причину «жестокости» певицы Mia Boyka к детям

Психолог Сергей Костеренко предположил, что Mia Boyka (она же — Мария Бойко) подвергалась осуждению в детстве , поэтому теперь артистка ведет себя соответствующе с другими детьми. Его слова передает «Абзац».

В конце июня Бойко отказалась принимать в подарок игрушку лабубу от юной поклонницы. Причиной отказа она назвала то, что считает популярные фигурки «страшными» и похожими на «демонов».

«Если человека в детстве осуждали и наказывали, он осуждает и наказывает. <…> Миа обесценила подарок ребенка, поделилась с ней травмами, которые испытала сама», — заявил Костеренко.

По словам психолога, артистке стоило поблагодарить девочку за подарок — даже если исполнительница была права в своих утверждениях о лабубу. Он посоветовал певице проработать детские травмы для того, чтобы более деликатно общаться с подрастающим поколением.

В сентябре 2024 года Мария Бойко оказалась в центре скандала. Во время своего концерта в Надыме (ЯНАО) певица публично упрекнула восьмилетнюю девочку-квадробершу Марьяну, которая потерялась в толпе и оказалась на сцене.

Певица спросила у Марьяны: «Ты квадробер, не дай бог?» Затем она поинтересовалась, зачем фанатка притворяется кошкой, ведь она «красивая девочка». Позднее интернет-пользователи осудили поведение артистки, посчитав, что она поступила неэтично. Бойко до сих пор считает, что она была права, и жалуется, что после этого у нее появились проблемы с деньгами.

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