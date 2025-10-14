На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Mia Boyka может заняться разведением свиней

Певица Mia Boyka добавила в свой ИП 17 дополнительных видов предпринимательства
Личный архив Mia Boyka

Певица Mia Boyka добавила в свой ИП 17 дополнительных видов предпринимательства. Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.

С обновлением списка деятельности теперь Mia Boyka может заняться разведением крупного рогатого скота (в том числе производством их спермы), а также овец, коз, птиц и свиней; выращиванием зерновых культур и рассады; производством пищевых продуктов и сырого молока.

1 октября депутат Госдумы Михаил Романов предложил дополнить список рекомендованных для изучения в школах песен композициями певицы Mia Boyka — особенное внимание он обратил на ее патриотический трек «Богатырская».

По словам Романова, школьники хотят изучать тех исполнителей, которых они слушают. Он призвал учебные учреждения самостоятельно включать в программу песни, которые они посчитают нужным, дополняя рекомендованный министерством просвещения РФ перечень.

До этого певица оказалась в центре громкого скандала во время концерта в Надыме, когда публично унизила восьмилетнюю поклонницу-квадробершу Марьяну, одетую в кошачий костюм. Певица высмеяла увлечение девочки, после чего зал начал освистывать ребенка.

Ранее Людмилу Улицкую (признана в РФ иностранным агентом) оштрафовали на 40 тысяч рублей.

