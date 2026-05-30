«Максимально унизил»: Анну Седокову прогнали со сцены на концерте Успенской

Певицу Анну Седокову прогнали со сцены на концерте исполнительницы шансона Любови Успенской. Об этом Седокова рассказала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Певица показала кадры, на которых обнимает Успенскую и подпевает ей на сцене. Однако после, по ее словам, подошел мужчина, прогнавший ее со словами, что Седокова якобы «не смеет выходить на сцену».

«Максимально унизил меня. <...> Он даже не работает в этом заведении. Я просто пришла на концерт, а ушла с него с таким странным чувством», — делится артистка.

Седокова добавила, что больше не придет в это заведение и не выйдет на сцену, как бы ее ни уговаривали друзья.

Накануне Останкинский районный суд Москвы отменил заседание по делу Анны Седоковой против семьи ее бывшего мужа Яниса Тиммы. Адвокаты Маргарита Гаврилова и Владислав Станцель уточнили, что заседание не состоялось по независящим от них причинам.

Ранее к Анне Седоковой вернулось расстройство речи из детства.