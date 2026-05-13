К Анне Седоковой вернулось расстройство речи из детства в шоу «Мастер игры»

Певица Анна Седокова и спортсмен Торнике Квитатиани стали участниками реалити-шоу «Мастер игры». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ТНТ.

Седокова призналась, что изначально отказалась от участия в проекте. Артистка посчитала, что ей будет сложно на проекте из-за неумения обманывать. Певица заявила, что восприняла повторное приглашение как знак судьбы.

«В реалити невозможно быть ненастоящим и играть какую-либо роль, а значит, зритель сможет увидеть меня такой, какая я есть, что для меня особенно важно», — поделилась музыкантка.

Седокова заявила, что второй сезон «Мастера игры» станет одним из лучших реалити-шоу на ТВ. Артистка призналась, что эмоциональные качели, предательства и неожиданные повороты на проекте спровоцировали возвращения ее расстройства речи из детства.

«В детстве у меня было заикание, которое долго лечили, и то, что происходило на проекте, спровоцировало его возвращение. Я буквально снова начала заикаться после участия в «Мастере игры», — рассказала певица.

Во втором сезоне реалити за главный приз поборются экстрасенсы Влад Череватый и Максим Левин, адвокат Михаил Терехин, блогеры Любятинка, Максим Лутчак, Женя Кривцова, Курбан Омаров и музыкант Антоний Толмацкий.

Ранее Курбан Омаров призвал блогера Сердюкова поучаствовать в шоу в Марокко.

 
