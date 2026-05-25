Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

В Москве отменилось заседание по делу Анны Седоковой против семьи Тиммы

Суд Москвы отменил заседание по делу Анны Седоковой против семьи Тиммы
«Комсомольская правда»/Global Look Press

Останкинский районный суд Москвы отменил заседание по делу певицы Анны Седоковой против семьи ее бывшего мужа Яниса Тиммы. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на адвокатов родных баскетболиста.

Адвокаты Маргарита Гаврилова и Владислав Станцель уточнили, что заседание не состоялось по независящим от них причинам. Они подчеркнули, что представители Седоковой не выходили с ними на связь с марта.

«Исходя из правовой позиции, которые представители ответчица приобщили к материалам дела в суде, насколько я понимаю, как-то договариваться ответчик не настроен», — заявил Станцель.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря 2024 года — в ночь после дня рождения его бывшей супруги Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с певицей.

С тех пор семья Тиммы судится с Седоковой по поводу имущества спортсмена. По словам певицы, она зарабатывает деньги собственным трудом, а Тимма не оставил сына без наследства.

Ранее Анна Седокова потеряла на бизнесе почти 2 млн рублей.

 
Теперь вы знаете
«Холоп 3», Данте в руках бандитов и новый Маугли с лисенком. Кинопремьеры июня-2026, которые стоит увидеть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!