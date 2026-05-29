Глава Великой ложи России Богданов заявил, что Орбакайте не может быть масоном

Глава Великой ложи России Андрей Богданов развенчал слухи о том, что певица Кристина Орбакайте якобы является масоном. Об этом он сообщил изданию Общественная служба новостей.

Богданов отметил, что масонство — это сообщество, открытое исключительно для мужчин, и женщины не могут в него вступить.

Великая ложа России (ВЛР) — это масонская организация, возрожденная в стране 24 июня 1995 года. Она стала первой национальной великой ложей после того, как в 1822 году масонство было запрещено.

27 мая глава ФПБК Виталий Бородин опубликовал пост в Telegram-канале, в котором указал на наличие в образе Кристины Орбакайте масонской символики.

В публикации Бородин заметил на фотографии артистки «всевидящее око», закрывающее ее глаз.

«Не исключаю, что если за Галкиным уже присматривает ЦРУ, то Орбакайте — как наследницу «примадонны» — взяли в оборот эти самые представители теневого истеблишмента», — заявил он.

Бородин также отметил, что Орбакайте живет в Калифорнии, где расположена Богемская роща — закрытый клуб для мировых элит. Туда десятилетиями приезжают семьи Бушей, Никсонов и Рокфеллеров.

