Еще одна российская певица увидела НЛО: «Летит, светится»

sogdianamusic/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Исполнительница хита «Сердце-магнит» Согдиана на одном из светских мероприятий призналась, что увидела НЛО. Ее цитирует kp.ru.

По словам артистки, они с сыном недавно видели огромный светящийся шар в небе. Она также продемонстрировала журналистам видео в своем телефоне.

«Вот смотрите, летит, светится», — сказала Согдиана.

42-летняя артистка стала еще одной российской певицей, утверждающей, что встречалась с неопознанным летающим объектом. О встречах с пришельцами и их последствиях регулярно рассказывает прессе Катя Лель. А в начале 2026 года Лель подтвердила, что на снимках, которые сделала подруга Леры Кудрявцевой под Петербургом, также было запечатлено НЛО.

Фото, на которых заметили неопознанный летающий объект, Лера Кудрявцева опубликовала в личном блоге. Она призналась, что снимки сделала ее хорошая знакомая, которая заверила, что это не фотошоп.

Ранее Юлианна Караулова рассказала о встрече с призраком.

 
