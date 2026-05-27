Глава ФПБК Виталий Бородин опубликовал пост в Telegram-канале, в котором указал на наличие в образе Кристины Орбакайте масонской символики.

В публикации Бородин заметил на фотографии артистки «всевидящее око», закрывающее ее глаз. По его мнению, это связано с тем, что Орбакайте живет в Калифорнии, где расположена Богемская роща — закрытый клуб для мировых элит. Туда десятилетиями приезжают семьи Бушей, Никсонов и Рокфеллеров.

«Не исключаю, что если за Галкиным уже присматривает ЦРУ, то Орбакайте — как наследницу «примадонны» — взяли в оборот эти самые представители теневого истеблишмента», — заключил Бородин.

Недавно глава ФПБК и его команда выпустили расследование о певице Алле Пугачевой. По словам создателя, информацию предоставил источник, работавший с Михаилом Ходорковским (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) четыре года и неоднократно встречавшийся с артисткой. В расследовании утверждалось, что Пугачева и ее семья получают финансирование от Ходорковского. Также отмечалось, что певицу могут использовать в своих интересах «враги России».

