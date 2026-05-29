Исполнительница хита «Sigma Boy» о славе: «Не могу без сопровождения гулять»

Исполнительница хита «Sigma Boy» («Сигма бой») Мария Янковская рассказала, как ей удается совмещать активную карьеру с учебой в школе, о взрослении, за которым следят многочисленные поклонники ее творчества, а также о примерах для подражания. К Международному дню защиты детей с 13-летней звездой для «Газеты.Ru» пообщался сервис «КИОН Музыка».

По словам Янковской, плотный гастрольный график ей трудно совмещать с учебой в обычной школе.

«Я действительно очень много выступаю, в том числе гастролирую, снимаюсь в кино, что сложно совмещать с учебой в обычной общеобразовательной школе. Поэтому год назад я приняла решение перейти на онлайн-формат в Цифриум, а родители поддержали меня в этом выборе. Очень рада, что появилась такая современная опция, при которой я могу находиться в любой точке мира и вести активную творческую жизнь, при этом не пропуская учебу», — призналась она.

При этом Янковская заявила, что не хотела бы жить жизнью обычного подростка.

«Конечно, моя жизнь с популярностью изменилась: я уже не могу без сопровождения гулять на улице или когда угодно встречаться с друзьями, но я не жалуюсь! Понимаю, что теперь за всем, что я говорю и делаю, следят миллионы, и это большая ответственность. Хочу ли я жить жизнью обычного подростка? Нет, мне нравится все, чем я занимаюсь. Это мой выбор, но проводить время с друзьями хотелось бы чаще. Кстати, в июне я собираюсь поехать со своими подругами в лагерь — будет возможность провести пару недель в роли обычного подростка. Думаю, этого времени мне точно хватит для полной перезагрузки, а потом с новыми силами на гастроли!» — планирует девочка.

Также Мария Янковская перечислила артистов, которые ее вдохновляют — это Леди Гага, Кэти Перри и Тейлор Свифт. Юной певице нравится не только творчество этих артисток, но и в целом они как музыканты, а на их шоу она мечтает попасть.

Песня «Сигма бой» вышла в октябре 2024 года. Ее исполняют певицы Betsy (Светлана Чертищева) и Мария Янковская. Композиция стала вирусной вскоре после релиза — она набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров за три месяца. Через несколько месяцев после премьеры композиция попала на седьмую строчку нового чарта «Hot Dance/Pop Songs» от Billboard.

Накануне Янковская призналась, что хочет поступить на актерский факультет.

