Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Культура

Исполнительница хита «Sigma Boy» о славе: «Не могу без сопровождения гулять»

Певица Янковская заявила, что не хочет жить жизнью обычного подростка
Пресс-служба артистки

Исполнительница хита «Sigma Boy» («Сигма бой») Мария Янковская рассказала, как ей удается совмещать активную карьеру с учебой в школе, о взрослении, за которым следят многочисленные поклонники ее творчества, а также о примерах для подражания. К Международному дню защиты детей с 13-летней звездой для «Газеты.Ru» пообщался сервис «КИОН Музыка».

По словам Янковской, плотный гастрольный график ей трудно совмещать с учебой в обычной школе.

«Я действительно очень много выступаю, в том числе гастролирую, снимаюсь в кино, что сложно совмещать с учебой в обычной общеобразовательной школе. Поэтому год назад я приняла решение перейти на онлайн-формат в Цифриум, а родители поддержали меня в этом выборе. Очень рада, что появилась такая современная опция, при которой я могу находиться в любой точке мира и вести активную творческую жизнь, при этом не пропуская учебу», — призналась она.

При этом Янковская заявила, что не хотела бы жить жизнью обычного подростка.

«Конечно, моя жизнь с популярностью изменилась: я уже не могу без сопровождения гулять на улице или когда угодно встречаться с друзьями, но я не жалуюсь! Понимаю, что теперь за всем, что я говорю и делаю, следят миллионы, и это большая ответственность. Хочу ли я жить жизнью обычного подростка? Нет, мне нравится все, чем я занимаюсь. Это мой выбор, но проводить время с друзьями хотелось бы чаще. Кстати, в июне я собираюсь поехать со своими подругами в лагерь — будет возможность провести пару недель в роли обычного подростка. Думаю, этого времени мне точно хватит для полной перезагрузки, а потом с новыми силами на гастроли!» — планирует девочка.

Также Мария Янковская перечислила артистов, которые ее вдохновляют — это Леди Гага, Кэти Перри и Тейлор Свифт. Юной певице нравится не только творчество этих артисток, но и в целом они как музыканты, а на их шоу она мечтает попасть.

Песня «Сигма бой» вышла в октябре 2024 года. Ее исполняют певицы Betsy (Светлана Чертищева) и Мария Янковская. Композиция стала вирусной вскоре после релиза — она набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров за три месяца. Через несколько месяцев после премьеры композиция попала на седьмую строчку нового чарта «Hot Dance/Pop Songs» от Billboard.

Накануне Янковская призналась, что хочет поступить на актерский факультет.

Ранее певица Margo пришла в школу к преданному фанату.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!