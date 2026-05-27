Исполнительница хита «Сигма бой» не захотела идти в музыкальный вуз

Исполнительница хита «Сигма бой» Мария Янковская призналась, что не планирует поступать в музыкальный вуз или консерваторию. Ее слова передает Telegram-канал «Лотус Медиа».

Янковская объяснила, что хочет стать студенткой актерского или другого творческого факультета. Как вариант она рассматривает поступление в Российский институт театрального искусства — ГИТИС. Артистка объяснила, что уже сотрудничала с вузом.

Исполнительница хита «Сигма бой» закончила музыкальную школу в этом году. Певица получила красный диплом.

«Мне было очень приятно. Я к этому все-таки шла восемь лет своей жизни, и наконец-то я это сделала. Я это мечтала. Тем более еще и с красным дипломом. На самом деле, я собой горжусь. И вся моя семья гордится. Мне очень приятно», — поделилась артистка.

Песня «Сигма бой» вышла в октябре 2024 года. Ее исполняют певицы Betsy (Светлана Чертищева) и Мария Янковская. Композиция стала вирусной вскоре после релиза — она набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров за три месяца. В середине января композиция попала на седьмую строчку нового чарта «Hot Dance/Pop Songs» от Billboard.

