Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Культура

Цыганова не стала смотреть клип Shaman с иноагентами: «Неинтересно потому что»

Цыганова отказалась смотреть клип Shaman с иноагентами из-за отсутствия интереса
Максим Блинов/РИА Новости

Певица Виктория Цыганова призналась, что не смотрела нашумевший клип Shaman, в котором он «спел» с иноагентами. В разговоре с «Газетой.Ru» артистка заявила, что ей больше неинтересно следить за представителями шоу-бизнеса.

По словам Цыгановой, уже долгое время она не смотрит телевизор. Вместо этого она занимается своими патриотическими проектами.

«Нет, я не видела [клип], и смотреть не буду. Я уже достаточно долго не смотрю телевизор и не отслеживаю происходящие в шоу-бизнесе передвижения. Неинтересно потому что», – поделилась Цыганова.

28 мая Shaman выпустил новую песню «Россия мама», а также разметил в сети клип, в котором из секретной папки достал фотографии иноагентов. При помощи искусственного интеллекта артист «заставил» уехавших из страны медийных личностей спеть с ним припев. Некоторые положительно восприняли идею исполнителя, но многие и раскритиковали. Так, в его личном блоге клип набрал 113 тысяч дизлайков при 62 тысячах положительных реакций.

Продюсер Павел Рудченко рассказал «Газете.Ru», что эксперимент Shaman может отрицательно сказаться на его репутации. По его мнению, с начала карьеры певца воспринимали как серьезного артиста, а сейчас он публикует контент, достойный Comedy Club.

Ранее Shaman устроил перфоманс с ИИ-иноагентами на концерте в Зеленограде.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!