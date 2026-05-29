Цыганова не стала смотреть клип Shaman с иноагентами: «Неинтересно потому что»

Певица Виктория Цыганова призналась, что не смотрела нашумевший клип Shaman, в котором он «спел» с иноагентами. В разговоре с «Газетой.Ru» артистка заявила, что ей больше неинтересно следить за представителями шоу-бизнеса.

По словам Цыгановой, уже долгое время она не смотрит телевизор. Вместо этого она занимается своими патриотическими проектами.

«Нет, я не видела [клип], и смотреть не буду. Я уже достаточно долго не смотрю телевизор и не отслеживаю происходящие в шоу-бизнесе передвижения. Неинтересно потому что», – поделилась Цыганова.

28 мая Shaman выпустил новую песню «Россия мама», а также разметил в сети клип, в котором из секретной папки достал фотографии иноагентов. При помощи искусственного интеллекта артист «заставил» уехавших из страны медийных личностей спеть с ним припев. Некоторые положительно восприняли идею исполнителя, но многие и раскритиковали. Так, в его личном блоге клип набрал 113 тысяч дизлайков при 62 тысячах положительных реакций.

Продюсер Павел Рудченко рассказал «Газете.Ru», что эксперимент Shaman может отрицательно сказаться на его репутации. По его мнению, с начала карьеры певца воспринимали как серьезного артиста, а сейчас он публикует контент, достойный Comedy Club.

Ранее Shaman устроил перфоманс с ИИ-иноагентами на концерте в Зеленограде.