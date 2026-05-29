Shaman предупредили о последствиях клипа с иноагентами: «Может негативно сказаться на репутации»

Продюсер Рудченко увидел плагиат и риски для репутации в новой песне Shaman
Продюсер Павел Рудченко в разговоре с «Газетой.Ru» предупредил певца Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов), что его новая песня и клип к ней могут иметь последствия. По его словам, у артиста может пострадать репутация.

Рудченко отметил, что вокалист пошел на рискованный шаг, когда решил «заставить» уехавших из России медийных личностей вместе с ним исполнять «Россия мама».

«Здесь неоднозначная позиция. С одной стороны, он троллит иноагентов, но, с другой стороны, некоторые граждане нашей страны могут воспринять данный поступок как не совсем уместный контент. Песня про патриотизм, а картинки иноагентов, которые наплевали на нашу страну. Получается двусмыслие, которое может негативно сказаться на репутации Ярослава», — поделился Рудченко.

Продюсер подчеркнул, что с начала своей карьеры Shaman ассоциировался у народа с серьезными песнями. Однако теперь, по его мнению, артист выпускает контент, подходящий больше для юмористов.

«Ярослав, который долгое время держал позицию певца, исполняющего серьезные песни с глубоким смыслом, несколько раз уже по-детски оступался. И вот это заигрывание с подобного рода развлекательным контентом вообще говорит, что Ярослав может потерять позицию артиста с серьезным контентом. Этот контент больше соответствует резидентам шоу Comedy Club», — заявил продюсер.

Также Рудченко обнаружил схожесть новой песни Shaman с хитом Skyfall зарубежной певицы Адель. На это ранее указал шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом).

«Про плагиат, я считаю, говорить не стоит, потому как задета наиболее глубокая тема. Но мотивы у песен похожи», — отметил продюсер.

Ранее Shaman устроил перфоманс с ИИ-иноагентами на концерте в Зеленограде.

 
