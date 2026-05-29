В Литве запретили сносить памятник поэтессе — стороннице СССР

В Литве запретили сносить памятник поэтессе Саломее Нерис, которая просила СССР принять Литву в свой состав. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

Демонтажа монумента Нерис требовал Литовский центр исследования геноцида и резистенции жителей республики, однако суд не удовлетворил иск.

По мнению представителей госучреждения, памятник якобы «пропагандирует советскую оккупацию». Они собираются обжаловать решение суда.

Памятник Нерис установлен в Вильнюсе в 1974 году к ее 70-летию. В 1940 году поэтесса в составе литовской делегации посетила Верховный Совет СССР, чтобы просить о вхождении Литвы в состав союзного государства.

Недавно в Кременчуге (Украина) демонтировали мемориальную доску Высоцкому. Это решение приняли местная комиссия по наименованию объектов топонимики и исполком горсовета.

Доска была установлена на доме, где Высоцкий проживал во время гастролей в 1975 году.

Ранее сообщалось, что на Украине снесли последний памятник Ленину.