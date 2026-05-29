Приемный сын Брэда Питта и Анджелины Джоли отказался от фамилии отца

Сын американских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли – Мэддокс Джоли-Питт – решил отказаться от фамилии отца. Об этом сообщает TMZ.

Джоли усыновила Мэддокса в 2002 году в Камбодже. Питт усыновил его в 2006 году, после сближения с Джоли.

«Мэддокс подал документы с просьбой официально сменить имя. В частности, убрать «Питт» из его фамилии и изменить на «Мэддокс Чиван Джоли», — говорится в публикации.

В августе 2024 года дочь актера Питта Шайло отказалась от фамилии отца. Официального слушания по смене фамилии не было, ходатайство было удовлетворено без нареканий.

Недавно Брэд Питт и Инес де Рамон посетили премьеру фильма «Одинокие волки», которая состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля. На мероприятии возлюбленная актера появилась в белом облегающем макси-платье, которое дополнила массивными серьгами и золотым клатчем. После этого интернет-пользователи обвинили Инес де Рамон в копировании стиля бывшей жены Питта.

Ранее Брэд Питт проигнорировал выпускной дочери.

 
