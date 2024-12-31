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Брэд Питт и Анджелина Джоли развелись спустя 8 лет судов

People: Питт и Джоли достигли соглашения об условиях развода
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20th Century Fox/Global Look Press

Американские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли достигли соглашения о завершении бракоразводного процесса. Об этом пишет журнал People.

По данным издания, актеры подписали документы на развод 30 декабря. По словам адвоката Джоли Джеймса Саймона, это лишь часть длительного судебного процесса, который начался 8 лет назад. Он добавил, что актриса «измотана, но рада, что эта часть закончилась».

Адвокат Питта не стал комментировать информацию о разводе.

Питт и Джоли объявили о своем расставании в 2016 году после якобы бурной ссоры в самолете, в результате которой актриса и по меньшей мере двое из их шестерых детей были облиты алкоголем.

У знаменитостей есть шестеро наследников: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все изначально носили фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта. Развод актеров был официально завершен лишь в 2019-м. Сейчас бывшие супруги делят имущество.

Ранее Брэд Питт отказался от алкоголя ради общения с детьми.

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