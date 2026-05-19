Брэд Питт проигнорировал выпускной дочери

Голливудский актер Брэд Питт проигнорировал выпускной своей приемной дочери Захары в колледже Спелман. Об этом сообщает TMZ.

Осведомленные источники уточнили, что актер не присутствовал на церемонии, не связывался с членами семьи заранее, не пытался достать билеты на церемонию вручения дипломов и не принимал участие в последовавшем празднике.

Инсайдеры утверждают, что Захара провела это время в окружении своей матери Анджелины Джоли, братьев и сестер.

«Ничто не мешало ему прийти. Или навещать ее раньше. Она очень гордилась этим днем», — говорят источники, связанные с Джоли.

В свою очередь, источники, связанные с Питтом, добавляют, что за последние годы общение актера с детьми стало еще более напряженным. По их словам, актер считает, что любая попытка возобновить отношения, скорее всего, не будет встречена тепло.

У Питта и Джоли шестеро приемных и родных детей — 24-летний Мэддокс, 22-летняя Пакс, 20-летняя Захара, 19-летняя Шайло и близнецы Нокс и Вивьен, которым в июле 2026 года исполняется 18 лет.

Джоли и Питт расстались в 2016 году, в 2019 они официально развелись, после этого шли суды об опеке и имуществе звезд. Во время учебы в колледже Захара стала представляться только по фамилии «Джоли», ее сестра Шайло также решила официально отказаться от фамилии отца, а другая сестра Вивьен использовала только фамилию «Джоли» во время работы над бродвейской постановкой «Аутсайдеров».

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли переедет из США без детей.

 
