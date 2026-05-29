Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Культура

Канье Уэст прибыл в Стамбул

Канье Уэст прибыл в Стамбул, идет подготовка к рекордному концерту
Daniel Cole/Reuters

Американский рэпер Канье Уэст прибыл в Стамбул, где 30 мая должен состояться его концерт, способный побить рекорды по количеству зрителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов мероприятия ILS Vision.

Отмечается, что концерт пройдет на Олимпийском стадионе имени Ататюрка на западе Стамбула. Организаторы утверждают, что на мероприятие было продано 90 тысяч билетов.

В публикации отмечается, что музыкант заселился в один из самых фешенебельных отелей города, где его караулили фанаты.

15 мая сообщалось, что концерт Канье Уэста в столице Индии Нью-Дели отменили.

Выступление рэпера должно было состояться 23 мая на стадионе Джавахарлал Неру в Нью-Дели. По словам организаторов, мероприятие планировалось как одно из крупнейших концертных шоу, когда-либо проводившихся в Индии.

По данным источника, выступление перенесено на октябрь. Пока же поклонники получат полный возврат средств за билеты, которые были практически полностью распроданы.

Ранее политики Польши выступили против приезда Канье Уэста.

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!