Американский рэпер Канье Уэст прибыл в Стамбул, где 30 мая должен состояться его концерт, способный побить рекорды по количеству зрителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов мероприятия ILS Vision.

Отмечается, что концерт пройдет на Олимпийском стадионе имени Ататюрка на западе Стамбула. Организаторы утверждают, что на мероприятие было продано 90 тысяч билетов.

В публикации отмечается, что музыкант заселился в один из самых фешенебельных отелей города, где его караулили фанаты.

15 мая сообщалось, что концерт Канье Уэста в столице Индии Нью-Дели отменили.

Выступление рэпера должно было состояться 23 мая на стадионе Джавахарлал Неру в Нью-Дели. По словам организаторов, мероприятие планировалось как одно из крупнейших концертных шоу, когда-либо проводившихся в Индии.

По данным источника, выступление перенесено на октябрь. Пока же поклонники получат полный возврат средств за билеты, которые были практически полностью распроданы.

Ранее политики Польши выступили против приезда Канье Уэста.