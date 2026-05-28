Shaman получил первый отзыв от героя своего нового клипа с лицами иноагентов

Экс-главред «Эха Москвы» поблагодарил Shaman за продвижение его способностей
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москва» Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом) в беседе с «Осторожно, новости» поблагодарил певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) за продвижение его певческих способностей в клипе «Россия — мама».

«У меня в школе по пению всегда было не выше тройки», — отметил Венедиктов.

При этом другие герои ролика не сочли нужным его комментировать.

«Не вижу резона это делать. Пусть исполнитель рекламирует себя сам», — сказал один из тех, чью личность использовал Shaman в клипе.

28 мая Shaman представил новую песню «Россия-мама», в которой отражена идея противостояния России внешним вызовам. Одновременно с этим певец опубликовал клип, в котором предстал в образе детектива, расследующего дело. В музыкальном ролике под подозрение артиста кроме Алексея Венедиктова попали журналист Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом), комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом), певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) и другие знаменитости, признанные иноагентами в России. В какой-то момент их портреты «оживают» и начинают петь вместе с Shaman о России.

Ранее комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что не видит перспектив возвращения в Россию.

 
