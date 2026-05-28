Подсчитаны московские квартиры бывшей жены Моргенштерна

Подсчитаны московские квартиры бывшей жены рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) — блогерши Дилары Зинатуллиной. Об имуществе артистки пишет Telegram-канал «Звездач».

Квартиру-студию в Москве блогерша купила себе в 2024 году. На жилье она потратила примерно 80 миллионов рублей. Как сообщает канал со ссылкой на риелторов, на цену повлияла современная архитектурная планировка, новый жилой проект и дорогой ремонт.

После покупки Дилара сделала Pinterest-ремонт, подогнав квартиру под собственную эстетику — заменила полы, избавилась от мраморной стены, обновила мебель, установила большое зеркало и обустроила террасу с цветами.

В 2026 году певец Егор Крид подарил блогерше еще одну квартиру на день рождения. В беседе со «Звездачом» Дилара призналась, что это самый дорогой подарок в ее жизни, однако количество квадратных метров раскрывать отказалась.

29 марта Зинатуллиной исполнилось 26 лет. Она устроила праздник в народно-этническом стиле.

«Ко мне приехали в Москву из разных уголков страны. И я подумала, что было бы круто показать, у кого какие корни. Тем самым отдать дань уважения своему народу», — делилась блогерша.

