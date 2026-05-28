МИД Германии об отмене концерта Славы: «Заявки на визу не поступало»

В МИД Германии и Испании не стали комментировать причины аннулирования визы певицы Славы
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В МИД Германии прокомментировали аннулирование визы российской певицы Славы и связанную с этим отмену ее концерта на фестивале «Ярмарка» (Jarmarka) в городе Бад-Зальцуфлен. Ведомство цитирует издание Deutsche Welle (организация признана в РФ нежелательной, иноагент).

Фестиваль прошел 23-24 мая, но 22 мая, за день до открытия фестиваля, организаторы сообщили, что выступление певицы отменено из-за аннулирования визы. Директор артистки Николай Макаров указывал, что точная причина аннулирования не известна, а оформлялась виза через визовый центр Испании в России. Макаров предположил, что причины отмены были политическими.

В МИД Германии уточнили, что не выдавали и не аннулировали шенгенскую визу певице.

«В посольство Германии в Москве не поступало заявки на визу от этого человека. Сам по себе факт наличия у артиста гражданства РФ и/или пророссийских взглядов не является автоматическим препятствием для его выступлений в Германии — однако это необходимо было бы учесть при возможном процессе оформления визы», — рассказали в министерстве.

В свою очередь, представитель МИД Испании заявил, что за разъяснениями о причинах отказа в визе может обратиться лишь сама певица, а о конкретном случае Славы министерству в Мадриде неизвестно.

До этого активисты в Германии обращались МИД ФРГ и властям Бад-Зальцуфлена с требованием отменить концерт. Власти города в ответ заявили, что фестиваль — частное мероприятие на частной территории и не находится в муниципальном управлении.

Ранее дочь Славы рассказала о восстановлении певицы.

 
