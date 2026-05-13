Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Культура

Дочь Славы о восстановлении певицы: «Возьмет паузу — и творчество пойдет в гору»

Дочь Славы Александра заявила, что состояние матери улучшилось после скандалов
Кадр из видео/Соцсети

Дочь певицы Славы Александра Морозовой заявила, что состояние ее матери заметно улучшилось после скандалов начала года, связанных с ее выступлениями в Смоленске и Пензе. Об этом сообщает kp.ru.

Морозова отметила, что позитивные изменения в настроении матери можно наблюдать и по ее социальным сетям. Она пояснила, что в какой-то момент певица стала чрезмерно много работать, что сказалось на ее ментальном здоровье.

«Это круто, что она такая востребованная артистка, но она себя начала загонять. И если у нее есть возможность сейчас взять небольшую паузу и отдохнуть, то ей это пойдет только на пользу — и ее моральному состоянию, и творчество после этого пойдет только в гору», — подчеркнула девушка.

По словам Морозовой, сейчас она оказывает матери поддержку. Дочь считает, что лучший способ восстановления для Славы — проводить время в кругу семьи.

«Мы выключаем телефончики, выключаем вообще весь социум. Проводим просто время друг с другом, с семьёй, играем с моим сыном Арсением. Это очень сильно наполняет внутри», — заявила она.

В начале марта Слава сорвала концерт в Пензе из-за плохого самочувствия. Посетители шоу рассказали, что артистка якобы не попадала в фонограмму, а в какой-то момент и вовсе ушла со сцены, предложив зрителям получить деньги за билет на кассе или попросить лично у нее.

Ранее Дана Борисова рассказала о травме дочери из-за романа с абьюзером.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!