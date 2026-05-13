Дочь Славы о восстановлении певицы: «Возьмет паузу — и творчество пойдет в гору»

Дочь певицы Славы Александра Морозовой заявила, что состояние ее матери заметно улучшилось после скандалов начала года, связанных с ее выступлениями в Смоленске и Пензе. Об этом сообщает kp.ru.

Морозова отметила, что позитивные изменения в настроении матери можно наблюдать и по ее социальным сетям. Она пояснила, что в какой-то момент певица стала чрезмерно много работать, что сказалось на ее ментальном здоровье.

«Это круто, что она такая востребованная артистка, но она себя начала загонять. И если у нее есть возможность сейчас взять небольшую паузу и отдохнуть, то ей это пойдет только на пользу — и ее моральному состоянию, и творчество после этого пойдет только в гору», — подчеркнула девушка.

По словам Морозовой, сейчас она оказывает матери поддержку. Дочь считает, что лучший способ восстановления для Славы — проводить время в кругу семьи.

«Мы выключаем телефончики, выключаем вообще весь социум. Проводим просто время друг с другом, с семьёй, играем с моим сыном Арсением. Это очень сильно наполняет внутри», — заявила она.

В начале марта Слава сорвала концерт в Пензе из-за плохого самочувствия. Посетители шоу рассказали, что артистка якобы не попадала в фонограмму, а в какой-то момент и вовсе ушла со сцены, предложив зрителям получить деньги за билет на кассе или попросить лично у нее.

