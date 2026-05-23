Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Культура

В Германии отменили концерт певицы Славы: «Политическое решение»

Концерт певицы Славы в Бад-Зальцуфлене отменили из-за аннулирования визы
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В Германии могли отменить выступление российской певицы Славы из-за поддержки президента России. Об этом сообщило издание «Подъем» со ссылкой на директора певицы Николая Макарова.

Концерт Славы должен был состояться в городе Бад-Зальцуфлен на фестивале «Ярмарка» для русскоязычной диаспоры. Перед выступлением ее заменили украинской группой «Нэнси», поющей на русском языке. По словам Макарова, отменили концерт из-за аннулирования визы.

«Шенген оформлялся через визовый центр Испании и был одобрен. Но два дня назад виза была аннулирована, как мы понимаем, якобы из-за высказываний артистки в поддержку курса президента России», — предположил он.

Макаров добавил, что официально о причинах аннулирования артистку не извещали.

«Мы можем о них лишь догадываться. В любом случае, это абсолютно политическое решение», — сказал он, отказавшись оценивать справедливость этого решения.

Директор уточнил, что певица продолжит попытки получить шенгенскую визу и выступить в Европе. Макаров подчеркнул, что артистка хотела выступить для зарубежных соотечественников и привезти в Германию российскую культуру и язык, а не ехала на отдых.

До этого у Славы было несколько туров в Германии.

Ранее дочь Славы рассказала о восстановлении певицы.

 
Теперь вы знаете
«Откуда у вас столько наличных?» Кто попадет под усиленные проверки банков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!