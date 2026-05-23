В Германии отменили концерт певицы Славы: «Политическое решение»

В Германии могли отменить выступление российской певицы Славы из-за поддержки президента России. Об этом сообщило издание «Подъем» со ссылкой на директора певицы Николая Макарова.

Концерт Славы должен был состояться в городе Бад-Зальцуфлен на фестивале «Ярмарка» для русскоязычной диаспоры. Перед выступлением ее заменили украинской группой «Нэнси», поющей на русском языке. По словам Макарова, отменили концерт из-за аннулирования визы.

«Шенген оформлялся через визовый центр Испании и был одобрен. Но два дня назад виза была аннулирована, как мы понимаем, якобы из-за высказываний артистки в поддержку курса президента России», — предположил он.

Макаров добавил, что официально о причинах аннулирования артистку не извещали.

«Мы можем о них лишь догадываться. В любом случае, это абсолютно политическое решение», — сказал он, отказавшись оценивать справедливость этого решения.

Директор уточнил, что певица продолжит попытки получить шенгенскую визу и выступить в Европе. Макаров подчеркнул, что артистка хотела выступить для зарубежных соотечественников и привезти в Германию российскую культуру и язык, а не ехала на отдых.

До этого у Славы было несколько туров в Германии.

Ранее дочь Славы рассказала о восстановлении певицы.